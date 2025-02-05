«Пари НН» обыграл «Кайрат» в сверхрезультативном товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Кайрат». Команды играли в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Нижегородцы одержали победу со счётом 4:2.
На 14-й минуте «Кайрат» вышел вперёд благодаря голу белорусского полузащитника Валерия Громыко. На 23-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Александр Кокшаров вывел хозяев вперёд, а на 51-й минуте форвард оформил дубль. На 62-й минуте полузащитник нижегородцев Валерий Царукян отправил четвёртый мяч в ворота команды из Казахстана.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в сезоне-2024.
- 5 февраля 2025
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