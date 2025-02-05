«Милан» — «Рома»: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Италии начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио».
Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2025
-
20:20
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:19
-
17:15