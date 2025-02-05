«Оренбург» обыграл «Черноморец» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и новороссийский «Черноморец». Команды играли в спортивном центре «Калиста» в Белеке (Турция). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина. На 72-й минуте Брайан Мансилья сравнял счёт. На 86-й минуте Тимофей Мартынов вывел хозяев вперёд.

После 21 тура Первой лиги новороссийский «Черноморец» располагается на пятой строчке, набрав 36 очков. «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав восемь очков в 18 встречах.