«Оренбург» обыграл «Черноморец» в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Оренбург» и новороссийский «Черноморец». Команды играли в спортивном центре «Калиста» в Белеке (Турция). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 1
Черноморец
Новороссийск, Россия
0:1 Гузина – 32' 1:1 Мансилья – 72' 2:1 Мартынов – 86'
Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина. На 72-й минуте Брайан Мансилья сравнял счёт. На 86-й минуте Тимофей Мартынов вывел хозяев вперёд.
После 21 тура Первой лиги новороссийский «Черноморец» располагается на пятой строчке, набрав 36 очков. «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав восемь очков в 18 встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2025
-
20:20
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:19
-
17:15