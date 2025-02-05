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В «Енисее» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым

В «Енисее» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым
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Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков высказался о том, что экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков тренируется с красноярской командой, а также ответил на вопрос о возможном подписании контракта с 38-летнеим футболистом.

— Денис находится в Турции со своей супругой, он попросил потренироваться с «Енисеем». С утра он поучаствовал в тренировке, в игровом упражнении 10 на 10. У нас травмированы два футболиста, с Денисом получилось как раз набрать состав на две команды. Можно сказать, что Глушаков удачно проходил мимо, так и попал к нам (смеётся).

— Как выглядел на тренировке?
— Хорошо. Желание большое, видно, что он бы ещё поиграл. По‑моему, он даже забил гол с добивания.

— Допускаете, что после такого клуб может подписать с ним контракт?
— На данный момент Денис просто попросил потренироваться для поддержания формы. О контракте пока речи не идёт. Мы не проговаривали конкретный срок его нахождения с нами, он попросил несколько дней, а дальше посмотрим. Посмотрим, в каком он состоянии, а там будем думать. У нас более молодые футболисты на этой позиции, не хочется кого‑то убирать, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом полузащитника были подмосковные «Химки». 38-летний Денис Глушаков ранее также выступал за армянский «Урарту», костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив».

После 21-го тура Мелбет Первой лиги «Енисей» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 27 очков. 8 февраля красноярцы сыграют товарищеский матч с грозненским «Ахматом», 11 февраля с «Насафом» (Узбекистан), 15 февраля с «Пари НН» и 16 февраля с «Ленинградцем».

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