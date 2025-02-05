Аршавин: думаю, саудовцы будут использовать Роналду после окончания карьеры

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду оказался в саудовском «Аль-Насре».

«Сыграл фактор финансов, плюс что‑то пообещали. В 2034 году будет чемпионат мира в Саудовской Аравии, и ради бренда, безусловно, с точки зрения саудовцев, всё сделано правильно. Я думаю, что они будут его после окончания карьеры как‑то использовать. И здесь с точки зрения продвижения себя после карьеры это правильный шаг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

За свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср». Больше всего матчей он провёл за «Королевский клуб», в составе которого принял участие в 438 встречах во всех турнирах, где забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

40-летний футболист пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.