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Булыкин рассказал, при каком условии Захарян выйдет на пик формы в «Реале Сосьедад»

Булыкин рассказал, при каком условии Захарян выйдет на пик формы в «Реале Сосьедад»
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Бывший футболист сборной России, «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, при каком условии российский полузащитник Арсен Захарян выйдет на пик формы в испанском «Реале Сосьедад».

«У Захаряна не всё получается после перехода в «Реал Сосьедад». Ему нужно адаптироваться, набрать форму и начать показывать себя. Однако не всё складывается успешно, но будем надеяться, что он оправится от травмы и сыграет концовку сезона. Все этого ждут, иначе будет очень сложно рассуждать о дальнейшей карьере. Ему придётся уйти в аренду, где надо будет набирать форму. Хочется, чтобы Арсен показал себя, а тренер начал доверять ему место в основе. Тогда Захарян сможет выйти на пик своей формы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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