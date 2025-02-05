Дмитрий Черышев: Роналду точно имеет право называть себя лучшим в истории — это правда

Известный российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал резонансное заявление форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне пятикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории.

«Роналду имеет право называть себя совершенным и лучшим в истории футбола. Он точно имеет. Криштиану уже уехал из топ-футбола, из Европы, поэтому можно так сказать. То, что он лучший в истории, — правда.

Роналду приходил в «Манчестер Юнайтед» совсем молодым, неогранённым бриллиантиком. Этот клуб сделал из него звезду, там он раскрылся. Я видел его и в «МЮ», и в «Реале», когда был почти на каждом домашнем матче. И Денис (Черышев. — Прим. «Чемпионата») с ним играл. Поэтому для меня Роналду ассоциируется и с «Юнайтед», но он в «Реале» — просто «бомба»!» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.