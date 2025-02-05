Илич, которого связывают с трансфером в «Спартак», не попал в заявку «Торино» на Серию А

Сербский полузащитник Иван Илич не вошёл в заявку «Торино» на вторую часть сезона. Список футболистов клуба был опубликован на официальном сайте Серии А.

Заявка «Торино» Фото: Серия А

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и «Торино» в данный момент обмениваются документами для завершения перехода полузащитника итальянской команды Ивана Илича в стан красно-белых.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.