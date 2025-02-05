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Ванья Дркушич: я в России уже три года и могу сказать что «Зенит» — это лучший клуб страны

Ванья Дркушич: я в России уже три года и могу сказать что «Зенит» — это лучший клуб страны
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич поделился мнением о своей команде, назвав её «народной».

«Народная команда России? Я в этой стране уже почти три года и могу сказать, что «Зенит» — это лучший клуб России, у нас очень много болельщиков по всей стране. Для меня «Зенит» — народная команда», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В понедельник, 3 февраля, Ванья Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в сербской «Црвене Звезде», за которую в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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