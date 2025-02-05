«Ньюкасл» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Кубка Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 5 февраля, состоится второй полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами состоялся 7 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился победой «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

Завтра, 6 февраля, состоится ответная встреча второй полуфинальной пары, в которой сыграют «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Первый матч закончился минимальной победой «шпор» со счётом 1:0.