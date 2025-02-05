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«Леганес» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00

«Леганес» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00
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Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первым четвертьфиналистом турнира стал мадридский «Атлетико», разгромивший «Хетафе» на своём поле со счётом 5:0.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
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