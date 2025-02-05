Луис Энрике рассказал, что составил впечатление об РПЛ по матчу с Зимнего Кубка с ЦСКА

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка с московским ЦСКА, а также заявил, что составил впечатление об уровне РПЛ. «Зенит» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время матча завершилось вничью — 2:2.

— ЦСКА — клуб РПЛ, это ваш первый соперник весной. Получили ли представление о том, как может выглядеть российский футбол и что вас ждёт в РПЛ?

— Конечно, удалось составить определённое впечатление. Вчера мы встречались с сильным соперником, с ЦСКА. Уже в марте мы встретимся в официальной игре. Вчера нам было непросто, это очень качественный и хороший соперник. Уверен, что наш официальный матч станет серьёзным противостоянием. Я понял, что матчи с московскими командами всегда принципиальны для «Зенита». Я привык играть и показывать себя во всех матчах, но в таких больших играх — особенно, поэтому я приложу все усилия… Вся команда приложит все усилия для того, чтобы в марте, когда придёт время официального матча, отдать все силы на поле и уйти с победой! — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».