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Тарханов: Соболев — человек-гол. Он, как Герд Мюллер, играет не броско, но забивает

Тарханов: Соболев — человек-гол. Он, как Герд Мюллер, играет не броско, но забивает
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Известный российский специалист Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Соболев — человек-гол. Его вообще не было видно в матче с ЦСКА, но он создал момент и забил. Бывают такие футболисты, которые играли не броско, но постоянно забивали, как Герд Мюллер. Если Соболев будет забивать на сборах, зачем Семаку держать его на лавке? Он точно поможет команде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после своего скандального перехода в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года Соболев не смог отметиться результативными действиями в 11 сыгранных матчах РПЛ, однако забил два мяча и сделал голевую передачу в пяти встречах ФОНБЕТ Кубка России.

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