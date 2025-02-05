Тарханов: Соболев — человек-гол. Он, как Герд Мюллер, играет не броско, но забивает

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).
«Соболев — человек-гол. Его вообще не было видно в матче с ЦСКА, но он создал момент и забил. Бывают такие футболисты, которые играли не броско, но постоянно забивали, как Герд Мюллер. Если Соболев будет забивать на сборах, зачем Семаку держать его на лавке? Он точно поможет команде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, после своего скандального перехода в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года Соболев не смог отметиться результативными действиями в 11 сыгранных матчах РПЛ, однако забил два мяча и сделал голевую передачу в пяти встречах ФОНБЕТ Кубка России.
- 5 февраля 2025
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