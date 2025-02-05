Стало известно, какие игровые номера выбрали новички «Зенита» Луис Энрике и Ванья Дркушич

Новички санкт-петербургского «Зенита» бразилец Луис Энрике и словенец Ванья Дркушич определились с игровыми номерами в своей новой команде.

«Луис Энрике будет выступать под номером «11». В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев, Александр Кержаков, Радек Ширл, Себастьян Дриусси и Клаудиньо.

Ванья Дркушич сделал выбор в пользу номера «6». Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте команды.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.

В понедельник, 3 февраля, Ванья Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в сербской «Црвене Звезде», за которую в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.