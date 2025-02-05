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«Российская легенда». Экс-игрок «Челси» Флоран Малуда высказался о Юрии Жиркове

«Российская легенда». Экс-игрок «Челси» Флоран Малуда высказался о Юрии Жиркове
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Бывший крайний нападающий «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда высказался об экс-футболисте лондонцев и сборной России Юрии Жиркове.

«Юрий на поле был всегда качественным, очень техничным игроком, атлетичным. И при этом он был всегда таким тихим, знаете. Я не уверен, что он улучшал свой английский. Я был рад встретить его, когда был в Москве. Он классный и весёлый парень. И здорово видеть, что у него сложилась большая карьера после того, как он покинул «Челси». Ведь он российская легенда», — сказал Малуда в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Жирков выступал за «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» Москва, «Зенит», «Химки». Также 41-летний футболист играл за медийные клубы Bus и «СКА-Ростов», владельцем которого является Василий Вакуленко (Баста).

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