Гришин считает, что у ЦСКА качественнее скамейка запасных, чем у «Зенита»

Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил скамейку запасных московского ЦСКА с санкт-петербургским «Зенитом»

«Что касается возможного перехода Вильягра в ЦСКА, все говорят, что конкуренция в команде не бывает лишней. Чем больше хороших футболистов в команде, тем лучше. Если взять вчерашний матч ЦСКА с «Зенитом», можно откровенно сказать, что с лавочки у армейцев вышли более мастеровитые и качественные футболисты, чем у питерцев.

Если Зделар не уйдёт, он нужен в опорную зону ЦСКА. Если найдут более сильного игрока на эту позицию, а на другого футболиста есть предложения, лучше продавать или отдавать в аренду. Но Зделар в матче с «Зенитом» неплохо играл в центре поля», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.