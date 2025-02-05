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Александр Тарханов: ЦСКА нет смысла подписывать Вильягра, чтобы просто взять

Александр Тарханов: ЦСКА нет смысла подписывать Вильягра, чтобы просто взять
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Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на намерение ЦСКА приобрести полузащитника клуба «Ривер Плейт» Родриго Вильягру.

«У ЦСКА достаточно футболистов в опорной зоне — много молодых хороших ребят. Армейцам стоит подписать Вильягра, если только кто-то покинет клуб, как Зделар. Нет смысла подписывать игрока, чтобы просто взять», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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