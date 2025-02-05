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Чепчугов: слава богу, мне довелось сыграть с Роналду — ради такого стоит жить

Чепчугов: слава богу, мне довелось сыграть с Роналду — ради такого стоит жить
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Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сегодня, 5 февраля, отмечает 40-летие.

«Криштиану — человек легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Он сделал себя сам. Его трудолюбие, работоспособность и демонстрация совершенной игры говорят о его высочайшем профессионализме. Сегодня он находится в мною любимой стране, защищая цвета прекрасного клуба «Аль-Наср». Приносит большой вклад в успехи клуба.

Вспоминая матчи Лиги чемпионов 2012 года, могу сказать: слава богу, что мне довелось встретиться с таким потрясающим футболистом. Ради таких жизненных моментов стоит жить и работать не покладая рук. С днём рождения, дорогой Криштиану. Оставайтесь всегда в форме и радуйте нас своей фантастической игрой как можно дольше», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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