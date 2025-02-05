Радченко — о € 38 млн за Уэсли: если «Зенит» может подписать такого игрока, почему нет?

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» Уэсли в стан сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получили отказ по предложению в € 30 млн и готовы увеличить его до € 38 млн.

«Думаю, не стоит верить в вбросы, что «Зенит» предлагает € 38 млн за правого защитника Уэсли. Надо смотреть, когда трансфер состоится. Но € 38 млн — это очень большие деньги. Однако если «Зенит» действительно может подписать такого футболиста, почему бы и нет? Хорошо, что такой перспективный игрок может сыграть в нашем чемпионате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.