Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко — о € 38 млн за Уэсли: если «Зенит» может подписать такого игрока, почему нет?

Радченко — о € 38 млн за Уэсли: если «Зенит» может подписать такого игрока, почему нет?
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» Уэсли в стан сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получили отказ по предложению в € 30 млн и готовы увеличить его до € 38 млн.

«Думаю, не стоит верить в вбросы, что «Зенит» предлагает € 38 млн за правого защитника Уэсли. Надо смотреть, когда трансфер состоится. Но € 38 млн — это очень большие деньги. Однако если «Зенит» действительно может подписать такого футболиста, почему бы и нет? Хорошо, что такой перспективный игрок может сыграть в нашем чемпионате», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это дикость». Геннадий Орлов — о возможном трансфере в «Зенит» за 30 млн защитника Уэсли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android