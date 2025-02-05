Радимов раскритиковал «Пари НН» за просмотр 35-летнего игрока «Амкала»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал «Пари Нижний Новгород» за просмотр 35-летнего полузащитника «Амкала» Василия Маврина. Игрок уже вернулся в расположение медиаклуба.

«Вообще, после того, как именно Вася Маврин провёл просмотр, доверие к клубу и к Гончаренко лично может упасть до минимума.

На протяжении того времени, что этот «просмотр» обсуждался, у него было много критиков, и главная претензия заключалась в том, что эту понятную и даже необходимую пиар историю выдают за настоящий футбольный просмотр. Виктор Михайлович с фразой «Всё серьёзно» и спортивный директор клуба со словами о том, что это реальный просмотр, пытались всех убедить, что спортивного в этой истории больше чем рекламного.

А в итге всё случилось именно так, как предрекали скептики — Васе дали сыграть совсем мизерные минуты, быстренько отправили восвояси и сразу же решили разыграть футболку в телеграм-канале. Спрашивается, зачем человека дёргали, зачем привозили?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, 35-летний Маврин вышел на поле на 105-й минуте матча «Пари НН» с «Факелом» и сыграл нападающего.

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.