Чанов: ЦСКА не хватает такого нападающего, как Вагнер Лав, которого называли «убийцей»

Российский тренер Вячеслав Чанов назвал позицию в составе московского ЦСКА, которая, по его мнению, является проблемной.

«В ЦСКА проблема с нападающими. Всегда армейцы, когда занимали высокие места в России и Европе, имели отличных нападающих. Можно вспомнить о Вагнере Лаве, которого называли «убийцей». Сейчас такого футболиста не хватает ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы наш селекционный отдел искал таких игроков. В средней линии есть хорошие быстрые футболисты, а в атаке всегда возникают какие-то проблемы. Моменты есть, а голов маловато», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.