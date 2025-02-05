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Чанов: ЦСКА не хватает такого нападающего, как Вагнер Лав, которого называли «убийцей»

Чанов: ЦСКА не хватает такого нападающего, как Вагнер Лав, которого называли «убийцей»
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Российский тренер Вячеслав Чанов назвал позицию в составе московского ЦСКА, которая, по его мнению, является проблемной.

«В ЦСКА проблема с нападающими. Всегда армейцы, когда занимали высокие места в России и Европе, имели отличных нападающих. Можно вспомнить о Вагнере Лаве, которого называли «убийцей». Сейчас такого футболиста не хватает ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы наш селекционный отдел искал таких игроков. В средней линии есть хорошие быстрые футболисты, а в атаке всегда возникают какие-то проблемы. Моменты есть, а голов маловато», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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