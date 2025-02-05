Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: в МЛС едут завершать карьеру, а Шапи в расцвете сил мог поиграть в топ-5 Европы

Гладилин: в МЛС едут завершать карьеру, а Шапи в расцвете сил мог поиграть в топ-5 Европы
Комментарии

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Видимо, МЛС — хороший вариант для Сулейманова. Шапи мог туда поехать по разным причинам: семейные дела или сам хочет пожить в Америке. В начале карьеры так получилось, что Сулейманов не смог реализовать свой потенциал до конца — где-то чего-то не хватило. Конечно, в МЛС обычно едут завершать карьеру, а Шапи в расцвете сил ещё мог поиграть в топ-5 Европы. Однако это его личное дело. Какие могут возникнуть проблемы с возвращением в Европу, если он будет хорошо играть? Там те же хозяева клубов», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Клуб Миранчука «Атланта Юнайтед» совершил рекордный трансфер для МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android