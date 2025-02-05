Гладилин: в МЛС едут завершать карьеру, а Шапи в расцвете сил мог поиграть в топ-5 Европы

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Видимо, МЛС — хороший вариант для Сулейманова. Шапи мог туда поехать по разным причинам: семейные дела или сам хочет пожить в Америке. В начале карьеры так получилось, что Сулейманов не смог реализовать свой потенциал до конца — где-то чего-то не хватило. Конечно, в МЛС обычно едут завершать карьеру, а Шапи в расцвете сил ещё мог поиграть в топ-5 Европы. Однако это его личное дело. Какие могут возникнуть проблемы с возвращением в Европу, если он будет хорошо играть? Там те же хозяева клубов», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.