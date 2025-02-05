Юрий Семин: «Динамо» в состоянии бороться за все трофеи и занимать самые высокие места

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о борьбе московского «Динамо» за Кубок России и чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«У «Динамо» очень хороший состав. В команде есть большая конкуренция. «Динамо» в состоянии бороться за все трофеи. Они способны занять самые высокие места. Для этого динамовцы должны обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало 35 очков и расположилось на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», заработавший 39 очков.