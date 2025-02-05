Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Семин: «Динамо» в состоянии бороться за все трофеи и занимать самые высокие места

Юрий Семин: «Динамо» в состоянии бороться за все трофеи и занимать самые высокие места
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о борьбе московского «Динамо» за Кубок России и чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«У «Динамо» очень хороший состав. В команде есть большая конкуренция. «Динамо» в состоянии бороться за все трофеи. Они способны занять самые высокие места. Для этого динамовцы должны обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало 35 очков и расположилось на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», заработавший 39 очков.

Материалы по теме
«Динамо» передаст свою клубную футболку Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android