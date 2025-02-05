«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии

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Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Муса, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Хименес.

«Рома»: Свилар, Челик, Н'Дика, Хуммельс, Анхелиньо, Коне, Салемакерс, Паредес, Писилли, Дибала, Шомуродов.

В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио».

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.