Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии

«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Милан» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Абрахам – 17'    

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Муса, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Хименес.

«Рома»: Свилар, Челик, Н'Дика, Хуммельс, Анхелиньо, Коне, Салемакерс, Паредес, Писилли, Дибала, Шомуродов.

В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио».

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Материалы по теме
Официально
«Милан» арендовал Риккардо Соттиля из «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android