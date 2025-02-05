Аршавин назвал имя лучшего бразильского футболиста в истории «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал имя лучшего бразильского футболиста в истории клуба из Санкт-Петербурга.

«Ну, не любимый, а самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звёздный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для «Зенита» сделал очень много. Следующий — Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Халк выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Халк выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Также бразилец поиграл за несколько японских клубов, «Порту» и китайский «Шанхай Порт».