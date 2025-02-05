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«Никто не ныл». Круговой ответил на претензии болельщиков после критики новой схемы ЦСКА

«Никто не ныл». Круговой ответил на претензии болельщиков после критики новой схемы ЦСКА
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Футболист московского ЦСКА Данил Круговой ответил на претензии болельщиков в соцсетях, обвинивших игрока в «нытье» из-за новой схемы армейцев. Напомним, ранее Круговой в интервью «Чемпионату» заявил, что не получает мяч при новой схеме и «рыгает в обороне».

«Никто не ныл, но именно в этом матче я остался без мяча. Хотелось в тот момент больше быть в игре, собственно, что я и имел в виду, отвечая на вопрос. Я всегда открыто обо всём говорю, давайте не считать меня за глупого футбика, который ищет конфликты в СМИ», — написал Круговой в комментариях к одной из публикаций в телеграме.

26-летний Круговой провёл 18 матчей за красно-синих в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один гол.

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