«Никто не ныл». Круговой ответил на претензии болельщиков после критики новой схемы ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой ответил на претензии болельщиков в соцсетях, обвинивших игрока в «нытье» из-за новой схемы армейцев. Напомним, ранее Круговой в интервью «Чемпионату» заявил, что не получает мяч при новой схеме и «рыгает в обороне».

«Никто не ныл, но именно в этом матче я остался без мяча. Хотелось в тот момент больше быть в игре, собственно, что я и имел в виду, отвечая на вопрос. Я всегда открыто обо всём говорю, давайте не считать меня за глупого футбика, который ищет конфликты в СМИ», — написал Круговой в комментариях к одной из публикаций в телеграме.

26-летний Круговой провёл 18 матчей за красно-синих в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один гол.