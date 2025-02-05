Сергей Юран: нельзя сравнивать Криштиану Роналду с Лионелем Месси

Известный российский тренер Сергей Юран высказался о нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сегодня, 5 февраля, отмечает 40-летие, а также о его сравнении с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Я лично не знаком с Криштиану, потому что мы с ним играли в разное время в Португалии. Но, конечно, это великий спортсмен и живая легенда португальского футбола.

Нельзя сравнивать Роналду с Лионелем Месси. Как минимум по той причине, что они играют на разных позициях. В любом случае португалец и аргентинец – это два великих игрока. Я думаю, что не скоро ещё мы увидим игру футболистов такого уровня. Сейчас таких нет», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».