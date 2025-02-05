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«Медведев знает о нашей идее». Агент Малкома рассказал, что встречался с главой «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего «Зенита» Малкома, ныне выступающего за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал о встрече с председателем правления сине-бело-голубых Александром Медведевым.

«Возвращение Малкома в «Зенит»? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчёт Малкома», — приводит слова Гарсии Sport24.

Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые пытались оформить переход Малкома, но не сумели договориться с «Аль-Хилялем», за который сейчас выступает бразилец.

Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Ранее футболист защищал цвета каталонской «Барселоны». Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.