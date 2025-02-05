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Сергей Юран: самым сильным игроком, против которого я играл, был Паоло Мальдини

Сергей Юран: самым сильным игроком, против которого я играл, был Паоло Мальдини
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Известный российский тренер и бывший футболист «Бенфики» Сергей Юран назвал сильнейшего футболиста, с которым он играл в одной команде, и сильнейшего игрока, против которого ему приходилось выходить на поле.

«Сильнейшим футболистом, с которым я играл и кто был моим партнёром по команде, назову бывшего полузащитника сборной Португалии Руя Кошту. Мы вместе с португальцем выступали за «Бенфику», сейчас он является президентом лиссабонского клуба.

А самым сильным игроком, против которого я играл, считаю экс-защитника сборной Италии Паоло Мальдини. Против итальянца всегда было непросто действовать на футбольном поле, но я как-то справлялся. (Смеётся.) Кстати, они вместе с Руем Коштой играли в составе того великого «Милана», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

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