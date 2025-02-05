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Юрий Сёмин высказался о перспективах Антона Миранчука в Швейцарии

Юрий Сёмин высказался о перспективах Антона Миранчука в Швейцарии
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о голевой передаче полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Серветтом» (3:3), а также поделился мыслями о перспективах российского игрока в клубе.

Швейцария — Суперлига . 22-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:30 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
3 : 3
Серветт
Женева
1:0 Хайризи – 13'     1:1 Антунес – 44'     1:2 Стеванович – 53'     2:2 Кололли – 85'     3:2 Кололли – 89'     3:3 Кривелли – 90+8'    

— Честно, не смотрел матч с участием Антона. Но всё определяет результат. Если команда выигрывает — всё хорошо, проигрывает — всё плохо. Один человек в футбол не играет.

— Верите ли вы в целом в перспективы Миранчука в Швейцарии?
— Пока у него очень тяжело складывается. Проблема эта связана с травмами. Всё будет зависеть от результата команды, какое она займёт место. Команда не лидер, команда — аутсайдер. Но он уже знает, как бороться, чтобы не вылететь. Когда‑то он в «Локомотиве» боролся и очень хорошо себя проявил в тот период. Что будет дальше — сложно сказать, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Миранчук играет за «Сьон» с минувшего сентября. Полузащитник провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 22 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Дидье Толо сыграют с «Янг Бойз». Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 38 очков.

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