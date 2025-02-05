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Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев высказался о будущем Валентина Пальцева

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев высказался о будущем Валентина Пальцева
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал будущее защитника команды Валентина Пальцева. Ранее в СМИ неоднократно появлялись новости об интересе российских топ-клубов к игроку.

«Пальцев останется у нас до конца сезона», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

В текущем сезоне Валентин Пальцев провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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