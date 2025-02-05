Валерий Газзаев: Клаудиньо был системообразующим игроком «Зенита»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об уходе Артура в «Ботафого» и Клаудиньо в «Аль-Садд» из «Зенита».

«В «Зенит» пришли новые футболисты, а Артур и Клаудиньо покинули команду. Клаудиньо был системообразующим игроком «Зенита», когда находился в хорошем состоянии. Вместо него клуб пригласил ряд других иностранных футболистов. Процесс их адаптации и интеграции не такой уж простой. Так что сейчас задача Семака состоит в том, чтобы найти оптимальный состав», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, состав «Зенита» пополнил бразилец Луис Энрике, а также вернулись из аренд защитник Ванья Дркушич и полузащитник Ду Кейрос.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).