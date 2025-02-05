Аршавин поделился впечатлениями о новичке «Зенита» Луисе Энрике

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями о новичке сине-бело-голубых Луисе Энрике, перешедшим в российский клуб из бразильского «Ботафого».

«Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике — пока спокойненько. Где надо — отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается «взорваться». Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее прокидывает своего защитника», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.