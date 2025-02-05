Виталий Денисов: у Антона Миранчука чуть затянулась адаптация к новому чемпионату

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Денисов высказался о выступлениях экс-игрока железнодорожников Антона Миранчука в составе швейцарского «Сьона».

«Я думаю, у него чуть затянулась адаптация к новому чемпионату, но Антон с этим скоро справится, на что я и надеюсь. Миранчук наберёт хорошую форму и придёт в себя, у него всё для этого есть. Он ещё заявит о себе, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Миранчук играет за «Сьон» с минувшего сентября. Полузащитник провёл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.