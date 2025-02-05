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Тренер «Черноморца» Василенко: cтоит ли задача выйти в РПЛ? Мы её и не снимали

Тренер «Черноморца» Василенко: cтоит ли задача выйти в РПЛ? Мы её и не снимали
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Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко прокомментировал борьбу своего клуба за выход в Российскую Премьер-Лигу.

– Команда находится в шаге от стыковых матчей, но есть вопрос по стадиону, который пока не соответствует требованиям РПЛ.
– Генеральный директор и клуб в целом занимаются этим вопросом. Стоит ли задача выйти в РПЛ? Мы её и не снимали, мы внутри себя договорились. Все говорят об этом, но мы договорились, что не будем это обсуждать. Мы хотим что-то сделать в этой жизни. Для чего тогда играть в футбол? – приводит слова Василенко Metaratings.

После 21 тура Первой лиги новороссийский «Черноморец» располагается на пятой строчке, набрав 36 очков.

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