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«Нужно прочистить Бителло голову». Корнеев высказался о скандале с игроком «Динамо»

«Нужно прочистить Бителло голову». Корнеев высказался о скандале с игроком «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с полузащитником московского «Динамо» Бителло, который не явился к началу сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в расположение бело-голубых.

«Нужно прочистить Бителло голову. Давайте всем тогда разрешим. Почему наши так не могут поступать? Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред?

Ты должен быть лидером не только на бумаге. Даже если показываешь хорошую игру, ты должен соблюдать условия контракта. Если для «Динамо» нормально, когда приезжаешь и не извиняешься, то для меня это бредовая история», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.

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