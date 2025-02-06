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Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 5 февраля

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции 5 февраля
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В среду, 5 февраля, состоялись четыре матча 1/8 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Франции 5 февраля:

  • «Тулуза» — «Генгам» — 0:2;
  • «Кан» — «Див-Кабур» — 5:3;
  • «Стад Брьошен» —  «Ницца» — 2:1;
  • «Страсбург» — «Анже» — 1:3.

Ранее в 1/4 финала Кубка Франции вышли ещё три участника. Ими стали: «Брест» и «ПСЖ», выступающие в Лиге 1 а также «Дюнкерк», представляющий второй дивизион. Заключительный матч стадии состоится в четверг, 6 февраля. Последнюю путёвку в четвертьфинал разыграют «Бургуэн-Жалльё» и «Реймс».

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