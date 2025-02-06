«Милан» — «Рома»: Артём Довбик отыграл один мяч
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречаются «Милан» и «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Абрахам – 17' 2:0 Абрахам – 43' 2:1 Довбик – 55' 3:1 Феликс – 70'
На 55-й минуте форвард «Ромы» Артём Довбик отыграл один мяч.
В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио» (0:1).
Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.
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