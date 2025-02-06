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Андрей Аршавин оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ без покупки новый футболистов

Андрей Аршавин оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ без покупки новый футболистов
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о том, будут ли шансы у «Краснодара» бороться с сине-бело-голубыми и московским «Спартаком» за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, если «быки» так и не приобретут ни одного нового футболиста.

«Шансы есть. До этого же они боролись. И в прошлом сезоне до последнего матча. Просто нет глубины (состава). И повезло или срослось так, что на осеннем отрезке практически никто не травмировался. И те ребята выглядели здорово. «Краснодар» заслуженно занимает первое место. Но так не может длиться постоянно. Вот и «Спартак» усилился, «Краснодару» будет сложно, если они будут доигрывать весной только этим составом.

Нужно усиливать центр обороны. И если не дай бог что‑то случится с Кордобой, будет тяжело. Но чтобы найти такого нападающего, который может заменить Кордобу, нужно попасть в какого‑то ноунейма, который будет очень молодой и талантливый. Либо он будет стоить очень много денег. И первый, и второй вариант сложен для «Краснодара», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».


Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает «Спартак». На четвёртой строчке находится московское «Динамо» с 35 очками. На пятом месте идёт «Локомотив», также набравший 35 очков.

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