Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Жоау Феликса помог «Милану» обыграть «Рому» и выйти в 1/2 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На 16-й минуте нападающий Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 55-й минуте форвард «Ромы» Артём Довбик отыграл один мяч. На 72-й минуте португалец Жоау Феликс, проводящий свою первый матч в футболке «Милана», забил третий мяч в ворота гостей.

В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио» (0:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.