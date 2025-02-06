Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Жоау Феликса помог «Милану» обыграть «Рому» и выйти в 1/2 финала Кубка Италии

Гол Жоау Феликса помог «Милану» обыграть «Рому» и выйти в 1/2 финала Кубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Абрахам – 17'     2:0 Абрахам – 43'     2:1 Довбик – 55'     3:1 Феликс – 70'    

На 16-й минуте нападающий Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 55-й минуте форвард «Ромы» Артём Довбик отыграл один мяч. На 72-й минуте португалец Жоау Феликс, проводящий свою первый матч в футболке «Милана», забил третий мяч в ворота гостей.

В прошлом розыгрыше турнира «Милан» и «Рома» вылетели на стадии четвертьфинала. «Россонери» проиграли «Аталанте» (1:2), а римляне уступили в дерби «Лацио» (0:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Материалы по теме
Официально
«Милан» арендовал Риккардо Соттиля из «Фиорентины»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android