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«Ньюкасл» повторил счёт первого матча с «Арсеналом» и вышел в финал Кубка Лиги

Завершился второй полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Джейкоб Мёрфи. На 52-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев.

Первый матч между командами состоялся 7 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился победой «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

Завтра, 6 февраля, состоится ответная встреча второй полуфинальной пары, в которой сыграют «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Первый матч закончился минимальной победой «шпор» со счётом 1:0.