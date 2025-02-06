Мадридский «Реал» вырвал победу на 90+3-й минуте и вышел в 1/2 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. На 25-й минуте Эндрик удвоил преимущество гостей. На 39-й минуте Хуан Крус отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 59-й минуте Крус оформил дубль. На 90+3-й минуте Гонсало Торрес вывел гостей вперёд.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.