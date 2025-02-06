Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 5 февраля

В ночь с 5 на 6 февраля завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Испании 5 февраля:

«Леганес» — «Реал» Мадрид — 2:3.

Дублем в этом матче отличился вингер «огурцов» Хуан Крус. В составе «сливочных» по голу забили Лука Модрич, Эндрик и воспитанник команды Гонсало Торрес.

Таким образом, «Реал» стал второй командой после «Атлетико», вышедшей в 1/2 финала Кубка Испании — 2024/2025. Сегодня, 6 февраля, состоятся два заключительных матча 1/4 финала Кубка Испании. «Валенсия» сыграет с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной».

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