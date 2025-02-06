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Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 5 февраля: Реал вырвал победу у Леганеса, забив решающий мяч в добавленное время

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 5 февраля
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В ночь с 5 на 6 февраля завершился матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

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Результат матча Кубка Испании 5 февраля:

  • «Леганес» — «Реал» Мадрид — 2:3.
Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Модрич – 18'     0:2 Эндрик – 25'     1:2 Крус – 39'     2:2 Крус – 59'     2:3 Торрес – 90+3'    

Дублем в этом матче отличился вингер «огурцов» Хуан Крус. В составе «сливочных» по голу забили Лука Модрич, Эндрик и воспитанник команды Гонсало Торрес.

Таким образом, «Реал» стал второй командой после «Атлетико», вышедшей в 1/2 финала Кубка Испании — 2024/2025. Сегодня, 6 февраля, состоятся два заключительных матча 1/4 финала Кубка Испании. «Валенсия» сыграет с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной».

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