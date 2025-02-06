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Криштиану Роналду рассказал об отношении к сыну, если тот не станет футболистом

Криштиану Роналду рассказал об отношении к сыну, если тот не станет футболистом
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39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о возможности поиграть со своим сыном Криштиану-младшему в одной команде, а также рассказал об отношении к нему, в случае, если тот не станет профессиональным футболистом.

«Сыграть с сыном? Определённо хотел бы сыграть, но всё же это не то, о чём я беспокоюсь по ночам. Посмотрим, что будет. Это скорее зависит от него, чем от меня. Годы идут, и наступит момент, когда мне придётся уйти из футбола. Хотя бы я и продлил свою карьеру, наступит момент, когда не смогу продолжать, но я не вижу в этом одержимости.

Сын будет следовать своим путём, и я буду гордым отцом вне зависимости от того, какую профессию он выберет. Если он будет играть — отлично, если нет, то я старался, по крайней мере, я много пытался, но это не будет проблемой», — приводит слова Роналду O Jogo.

Напомним, в среду, 5 февраля, Роналду исполнился 40 лет.

Всего в текущем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

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