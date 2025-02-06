«Байер» в дополнительное время обыграл «Кёльн» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии

Завершился матч 1/4 финала кубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом (Оснабрюк Германия). «Байер» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 45+10-й минуте, отличился полузащитник «Кёльна» Дэмион Даунс. На 54-й минуте Линтон Майна удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Патрик Шик отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Шик оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На 98-й минуте Виктор Бонифасе вывел хозяев вперёд.

Первым участником 1/2 финала Кубка Германии стал «Штутгарт», минимально обыгравший «Аугсбург» со счётом 1:0.