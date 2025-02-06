«Байер» в дополнительное время обыграл «Кёльн» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии
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Завершился матч 1/4 финала кубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом (Оснабрюк Германия). «Байер» одержал победу со счётом 3:2.
Кубок Германии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 2
ДВ
Кёльн
Кёльн
0:1 Даунс – 45+10' 0:2 Майна – 54' 1:2 Шик – 61' 2:2 Шик – 90+6' 3:2 Бонифасе – 98'
Счёт в матче был открыт на 45+10-й минуте, отличился полузащитник «Кёльна» Дэмион Даунс. На 54-й минуте Линтон Майна удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Патрик Шик отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Шик оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На 98-й минуте Виктор Бонифасе вывел хозяев вперёд.
Первым участником 1/2 финала Кубка Германии стал «Штутгарт», минимально обыгравший «Аугсбург» со счётом 1:0.
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