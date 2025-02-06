Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Германии 5 февраля: Байер устроил камбэк с 0:2 и одержал победу в дополнительное время

Результаты матчей 1/4 финала Кубка Германии 5 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля завершился матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Календарь Кубка Германии
Турнирная сетка Кубка Германии

Результат матча Кубка Германии 5 февраля:

  • «Байер» — «Кёльн» — 3:2 (1:0 д.вр.).
Кубок Германии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 2
ДВ
Кёльн
Кёльн
0:1 Даунс – 45+10'     0:2 Майна – 54'     1:2 Шик – 61'     2:2 Шик – 90+6'     3:2 Бонифасе – 98'    

Отметим, «Кёльн» выигрывал по ходу встречи со счётом 2:0, однако леверкузенский клуб до конца встречи сумел отыграться, забив второй мяч на 90+6-й минуте. Решающий гол в матче в дополнительное время забил нигерийский Виктор Бонифасе.

Таким образом, «Байер» стал второй командой после «Штутгарта» вышедшей в 1/2 финала Кубка Германии — 2024/2025. Два заключительных матча 1/4 финала Кубка Германии состоятся 25 и 26 февраля. «Арминия» сыграет с «Вердер», а «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом».

Материалы по теме
Результаты матчей 1/4 финала Кубка Испании 5 февраля

Победители футбольных турниров-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android