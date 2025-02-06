Результаты матчей 1/4 финала Кубка Германии 5 февраля
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В ночь с 5 на 6 февраля завершился матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результат матча Кубка Германии 5 февраля:
- «Байер» — «Кёльн» — 3:2 (1:0 д.вр.).
Кубок Германии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 2
ДВ
Кёльн
Кёльн
0:1 Даунс – 45+10' 0:2 Майна – 54' 1:2 Шик – 61' 2:2 Шик – 90+6' 3:2 Бонифасе – 98'
Отметим, «Кёльн» выигрывал по ходу встречи со счётом 2:0, однако леверкузенский клуб до конца встречи сумел отыграться, забив второй мяч на 90+6-й минуте. Решающий гол в матче в дополнительное время забил нигерийский Виктор Бонифасе.
Таким образом, «Байер» стал второй командой после «Штутгарта» вышедшей в 1/2 финала Кубка Германии — 2024/2025. Два заключительных матча 1/4 финала Кубка Германии состоятся 25 и 26 февраля. «Арминия» сыграет с «Вердер», а «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом».
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