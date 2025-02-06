Результаты матчей 1/4 финала Кубка Германии 5 февраля

В ночь с 5 на 6 февраля завершился матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Германии 5 февраля:

«Байер» — «Кёльн» — 3:2 (1:0 д.вр.).

Отметим, «Кёльн» выигрывал по ходу встречи со счётом 2:0, однако леверкузенский клуб до конца встречи сумел отыграться, забив второй мяч на 90+6-й минуте. Решающий гол в матче в дополнительное время забил нигерийский Виктор Бонифасе.

Таким образом, «Байер» стал второй командой после «Штутгарта» вышедшей в 1/2 финала Кубка Германии — 2024/2025. Два заключительных матча 1/4 финала Кубка Германии состоятся 25 и 26 февраля. «Арминия» сыграет с «Вердер», а «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом».

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