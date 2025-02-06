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Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Кубка Испании усилиями ротации

Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Кубка Испании усилиями ротации
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (3:2) усилиями ротации состава. Напомним, пару центральных защитников составляли Рауль Асенсио и Хакобо Рамон из академии, на воротах стоял Андрей Лунин, а в атаке вышли Эндрик, Арда Гюлер и Браим Диас.

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Модрич – 18'     0:2 Эндрик – 25'     1:2 Крус – 39'     2:2 Крус – 59'     2:3 Торрес – 90+3'    

«Нам удалось избежать дополнительного времени, и это позволило сэкономить силы. Я дал некоторым футболистам отдохнуть перед дерби в субботу, так что сейчас мы будем готовы. Я выпустил на поле ту команду, которая может добиться победы, а не просто предоставил игровое время молодёжи. В этом году у молодых футболистов появилось больше возможностей из-за травм, и они справляются с задачами весьма хорошо. Наша молодая команда прогрессирует. Люди, работающие с ними, достигают отличных результатов, а сами игроки приходят готовыми, им просто не хватает опыта», — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, «Реал» стал второй командой, которая вышла в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Первым вышел в квартет сильнейших турнира мадридский «Атлетико».

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