Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Кубка Испании усилиями ротации

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (3:2) усилиями ротации состава. Напомним, пару центральных защитников составляли Рауль Асенсио и Хакобо Рамон из академии, на воротах стоял Андрей Лунин, а в атаке вышли Эндрик, Арда Гюлер и Браим Диас.

«Нам удалось избежать дополнительного времени, и это позволило сэкономить силы. Я дал некоторым футболистам отдохнуть перед дерби в субботу, так что сейчас мы будем готовы. Я выпустил на поле ту команду, которая может добиться победы, а не просто предоставил игровое время молодёжи. В этом году у молодых футболистов появилось больше возможностей из-за травм, и они справляются с задачами весьма хорошо. Наша молодая команда прогрессирует. Люди, работающие с ними, достигают отличных результатов, а сами игроки приходят готовыми, им просто не хватает опыта», — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, «Реал» стал второй командой, которая вышла в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Первым вышел в квартет сильнейших турнира мадридский «Атлетико».

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