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Миранчук рассказал, как в России отреагировали на победу «Атланты» над «Интер Майами»

Миранчук рассказал, как в России отреагировали на победу «Атланты» над «Интер Майами»
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о неожиданной победе команды в матче 1/8 финала МЛС с «Интер Майами». Команды провели в 1/8 финала три матча. Последняя встреча состоялась в ночь с 9 на 10 ноября и завершилась победой «Атланты» со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'     2:2 Месси – 65'     2:3 Слиш – 76'    

– Можете рассказать мне об этих победах? Как много они значили для вас?
– Это много значило. Мы сделали большое дело – обыграли команду со звездным игроком. Так что это было нечто особенное. Никто, я думаю, не ожидал этого от нас в то время. Но именно поэтому мы любим футбол, потому что никто не знает, как закончится игра. В этом и есть красота этого вида спорта. Эти впечатления от матчей против таких игроков в трех играх всегда останутся в моем сердце. Я всегда буду помнить их. После сезона я вернулся в свой родной город в России.

– Они смотрели?
– Все спрашивали: «Как?» Как это было, насколько это было потрясающе, и всё в этом роде. Весь мир следил за игрой.

— Теперь ты герой родного города?
– Думаю, да – приводит слова Миранчука Goal.

Напомним, в третьем матче Миранчук отметился результативной передачей.

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