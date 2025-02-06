Миранчук рассказал, как в России отреагировали на победу «Атланты» над «Интер Майами»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о неожиданной победе команды в матче 1/8 финала МЛС с «Интер Майами». Команды провели в 1/8 финала три матча. Последняя встреча состоялась в ночь с 9 на 10 ноября и завершилась победой «Атланты» со счётом 3:2.

– Можете рассказать мне об этих победах? Как много они значили для вас?

– Это много значило. Мы сделали большое дело – обыграли команду со звездным игроком. Так что это было нечто особенное. Никто, я думаю, не ожидал этого от нас в то время. Но именно поэтому мы любим футбол, потому что никто не знает, как закончится игра. В этом и есть красота этого вида спорта. Эти впечатления от матчей против таких игроков в трех играх всегда останутся в моем сердце. Я всегда буду помнить их. После сезона я вернулся в свой родной город в России.

– Они смотрели?

– Все спрашивали: «Как?» Как это было, насколько это было потрясающе, и всё в этом роде. Весь мир следил за игрой.

— Теперь ты герой родного города?

– Думаю, да – приводит слова Миранчука Goal.

Напомним, в третьем матче Миранчук отметился результативной передачей.

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