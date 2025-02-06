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Артета отреагировал на вылет «Арсенала» из Кубка лиги после двух поражений «Ньюкаслу»

Артета отреагировал на вылет «Арсенала» из Кубка лиги после двух поражений «Ньюкаслу»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет «канониров» по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0-4). Напомним, в недавно завершившейся игре, которая проходила в Ньюкасл-апон-Тайне, хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мёрфи – 20'     2:0 Гордон – 52'    

«У нас было много надежд, мы верили, что сможем отыграться (первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасла». — Прим. «Чемпионата»). Игра началась с гола в первой атаке, но его не засчитали. У нас было два хороших момента, но мы их не реализовали, и ход игры изменился. Мы физически устали, так как провели очень много матчей. Эмоционально тоже было непросто. Эта игра не относилась к числу тех, в которых мы до конца верили, что сможем добиться положительного результата.

Придётся это принять. Мы осознавали, что задача будет сложной, учитывая результат первой встречи. Сейчас это довольно болезненно, но мы должны смотреть в будущее», — приводит слова Артеты с прессс-конференции Football.London.

Таким образом, «Ньюкасл» стал первым финалистом Кубка лиги. В решающей встрече «сороки» встретятся с победителем противостояния «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур». Первая игра завершилась в пользу «шпор» — 1:0.

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