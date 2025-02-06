Результаты матчей Кубка английской лиги 5 февраля

5 февраля прошёл один матч полуфинала Кубка английской лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 2:0

Таким образом, «Ньюкасл» стал первым финалистом Кубка лиги. В решающей встрече «сороки» встретятся с победителем противостояния «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур». Первая игра завершилась в пользу «шпор» — 1:0. Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 6 февраля, начало – 23:00 мск.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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