Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка английской лиги 5 февраля

Результаты матчей Кубка английской лиги 5 февраля
Комментарии

5 февраля прошёл один матч полуфинала Кубка английской лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 2:0

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мёрфи – 20'     2:0 Гордон – 52'    

Таким образом, «Ньюкасл» стал первым финалистом Кубка лиги. В решающей встрече «сороки» встретятся с победителем противостояния «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур». Первая игра завершилась в пользу «шпор» — 1:0. Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 6 февраля, начало – 23:00 мск.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ливерпуль», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Теперь «Ньюкасл» в шаге от истории! Как же уверенно он выкинул «Арсенал» в полуфинале
Теперь «Ньюкасл» в шаге от истории! Как же уверенно он выкинул «Арсенал» в полуфинале
Календарь Кубка лиги
Сетка Кубка лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android